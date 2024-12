Milano Premier Padel P1: Dominguez sinfonia azzurra, al secondo turno c'è la 'chitarra' di Paquito e Pablo Cardona

In attesa del grande derby tra Marco Cassetta (in coppia con lo spagnolo Miguel Angel Solbes) e la coppia formata da Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni, il primo sorriso azzurro al Milano Premier Padel P1 è quello di Facundo Dominguez. In coppia con l'argentino Nacho Piotto, Dominguez ha battuto 7-5 6-4 Alvaro Melendez e Cristian Gutierrez e, al secondo turno, affronterà Pablo Cardona e Paquito Navarro, teste di serie numero 5 del tabellone. Nulla da fare, invece, per gli altri italiani impegnati nella prima giornata all'Allianz Cloud: Aris Patiniotis, che come Dominguez ha fatto parte della spedizione azzurra ai FIP World Padel Championships di Doha, in coppia con lo spagnolo Jesus Moya è stato battuto 6-3 6-4 da Luis Hernandez e Javi Rico. Fuori anche Simone Cremona, che con lo spagnolo Jaime Fermosell ha ceduto 7-5 6-1 allo spagnolo Emilio Sanchez Chamero e al cileno Javi Valdes, e Denis Perino, che aveva superato le qualificazioni ma con lo spagnolo Jorge Ruiz è stato sconfitto in due set (6-3 7-6) da Alvaro Cepero e Miguel Benitez.