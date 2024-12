Milano Premier Padel P1. Baldi-Dal Pozzo, sogno d'acciaio: annullano cinque match point e volano agli ottavi

Poi, l'abbraccio con Filippo Scala prima del commento a caldissimo: “Per me è un'emozione indescrivibile, sono contentissima perché questo è un sogno che si realizza e spero di non svegliarmi". Vicino a lei Giulia 'Ice' Dal Pozzo, per una volta si lascia andare alla gioia di un'impresa clamorosa: “Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo fatto, è appena la seconda volta che partecipiamo a un Premier Padel e arrivare fino agli ottavi cos'altro è se non un sogno?”. Ci sarebbe da festeggiare a lungo e fino a tardi dopo un'avventura di padel come questa ma, no, testa bassa e lavorare: “Niente festeggiamenti stasera, rimaniamo concentrate, abbiamo un'altra partita e dobbiamo fare tutto come si deve. Quindi andremo a dormire presto, felici ma a nanna presto”, dicono in coro. Poi, macchina del tempo accesa e si torna ai cinque match point annullati sul 5-6: “Lo abbiamo fatto col cuore, in quei momenti la tattica sparisce e ci sei solo tu, le tue emozioni e la concentrazione. Siamo rimaste lì a ogni punto insieme, unite come sempre e l'abbiamo portata a casa”, dice Caterina, con Giulia che si associa e aggiunge: “I cinque match point annullati? In quei momenti pensi solo a tutto ciò che hai fatto per arrivare lì e quindi fino all'ultimo punto non si molla, si combatte all'ultimo respiro per difendere il sogno”.