Milano Premier Padel 1. Baldi e Dal Pozzo, la favola si ferma agli ottavi di finale. “Felici per quello che abbiamo ottenuto, siamo state da 8”

Finisce agli ottavi di finale la splendida avventura al Milano Premier Padel P1 di Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo, le due wild card provenienti dalle qualificazioni che per cinque giorni hanno entusiasmato i tifosi italiani. Dopo un cammino da favola che le ha portate dall'esordio da "underdog" - con la vittoria sulla ex numero 1 del mondo, Carolina Navarro - fino al tabellone principale, Baldi e Dal Pozzo hanno ceduto in due set (6-2 6-2) alle numero 5 del seeding, Lucia Sainz e Patty Llaguno. Grande comunque la soddisfazione per la coppia proveniente dall'Emilia Romagna, alla seconda partecipazione in un torneo Premier Padel e al debutto assoluto in quello di Milano. "Ci dispiace uscire, Sainz e Llaguno sono state fortissime. Ma ovviamente siamo felici per quello che abbiamo ottenuto", è il commento a fine partita. "Se dovessimo dare un voto al nostro torneo diremmo che siamo state da 8". In campo sono arrivati anche i complimenti di Marcela Ferrari, a Milano coach di Sainz e Llaguno ma anche CT della Nazionale italiana, che dopo il match ha salutato le ragazze con un abbraccio. Si chiude nella mattinata di giovedì anche il cammino dell'altra giocatrice italiana ancora in tabellone, Carolina Orsi, che in coppia con Nuria Rodriguez è stata battuta 6-0 6-1 da Aranzazu Osoro e Veronica Virseda, teste di serie numero 8.