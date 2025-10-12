F1, Hakkinen: "Verstappen più veloce, il team non gli mette pressione"

Logo SportMediaset
12 Ott 2025 - 19:28

"Max Verstappen oggi è il più veloce. Ha un vantaggio: nessuno nel team gli mette pressione. Non c'è un pilota al suo livello nella Formula 1 di oggi. La Formula 1 del 2026 sarà una sfida interessante, ma l'innovazione non deve mai far dimenticare lo spirito che anima questo sport, quello del rischio, del coraggio e, soprattutto, del piacere di guidare". Lo ha detto Mika Häkkinen, due volte campione del mondo con la McLaren nel 1998 e nel 1999, dialogando con Jacques Villeneuve all'ultima giornata del Festival dello sport di Trento.

