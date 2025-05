Milano-Cortina: Vonn 'i Giochi il vero motivo del mio ritorno'

La prospettiva di gareggiare alle Olimpiadi del 2026 a Cortina, in Italia, è stata "la ragione principale" del ritorno alle gare di Lindsey Vonn. La campionessa americana, impegnata in alcune riprese tv a Los Angeles con gli atleti che rappresenteranno il Team Usa ai Giochi del 2026, lo ha detto chiaramente: "Il motivo vero per cui torno è perché si svolgono a Cortina - ha spiegato Vonn -. Non credo che sarei tornata se le Olimpiadi non si fossero svolte a Cortina. È un luogo storicamente molto importante per me. È lì che sono salita sul mio primo podio (nel 2004), dove ho battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo (2015), ho pensato che sarebbe stato il posto perfetto per concludere di nuovo la mia carriera". Vonn, 40 anni, campionessa olimpica di discesa libera del 2010, è tornata alle gare quest'inverno, a oltre sei anni dal ritiro, provata da numerosi infortuni ma con la bacheca piena di trofei (82 vittorie in Coppa del mondo, due titoli mondiali, quattro coppe di classifica generale). Grazie all'operazione al ginocchio destro, la statunitense è riuscita nella sua scommessa recuperando rapidamente buone sensazioni. "Una stagione incredibile. Ho vissuto tante esperienze fantastiche - le parole di Vonn -. Sun Valley è stata la conclusione perfetta. Mi dà molta fiducia per la prossima stagione. Ovviamente ho avuto i miei alti e bassi, e ho imparato molto. So cosa devo fare l'anno prossimo".