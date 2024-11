MILANO-CORTINA: VILLAGGIO OLIMPICO PREDAZZO, AL VIA LAVORI PADIGLIONE 'MUSTO'

Con la consegna del cantiere, oggi sono iniziati i lavori anche per il padiglione 'Musto', che corrisponde all'unità funzionale 5 del Villaggio olimpico e paralimpico presso la Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo, in Trentino. L'intervento, che ha un costo complessivo di 9,65 milioni di euro, è uno dei cinque lotti per la riqualificazione della caserma della Finanza che complessivamente vale 50,3 milioni di euro e comprende assieme al 'Musto' il 'Nuovo padiglione', i padiglioni 'Latemar', 'Macchi' e 'Nicolaucich'. "Anche questo avvio dei lavori, il penultimo per il Villaggio olimpico e paralimpico prima dell'ultimo che è il secondo lotto del 'Nuovo padiglione' relativo alle cabine e alla distribuzione elettrica, conferma i progressi nell'ambito dell'impegno del Trentino per la realizzazione di strutture all'avanguardia, che accoglieranno atleti e visitatori in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.