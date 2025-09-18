Milano-Cortina: test event con Fis Summer Festival, 33 Paesi in gara

Da oggi a domenica la trentina val di Fiemme ospita il Fis Summer Festival. Le gare di salto con gli sci, combinata nordica e skiroll si svolgeranno tra lo stadio del salto di Predazzo, che sarà anche sede delle competizioni di Milano-Cortina 2026, e nelle vie del centro di Ziano di Fiemme, con la partecipazione di atleti da 33 Paesi. Saranno presenti anche Tina & Milo, le mascotte ufficiali dei Giochi, che accoglieranno le scuole di ogni ordine e grado di Predazzo allo stadio del salto venerdì. Un vero e proprio test event con il benvenuto anche alla torcia olimpica e paralimpica, che per l'occasione saranno esposte durante le gare allo stadio in località Stalimen. In apertura oggi l'individual HS109 di salto con la campionessa mondiale Nika Prevc, le nipponiche Sara Takanashi e Nozomi Maruyama, la tedesca Katharina Schmid e l'austriaca Eva Pinkelnig, oltre all'ex combinatista di recente passata al salto speciale Gyda Westvold Hansen con i colori della Norvegia. Per le azzurre ci saranno Annika Sieff, Jessica Malsiner, Martina Ambrosi, Martina Zanitzer e Noelia Vuerich. Per quanto riguarda la combinata nordica, Norvegia, Germania, Slovenia, Francia e Giappone schierano le punte di diamante. Tra le combinatiste i nomi di riferimento sono quelli della campionessa uscente del Fis Summer Grand Prix, Jenny Nowakal e Nathalie Armbruster, oltre alla campionessa del mondo in carica Yuna Kasai. In campo maschile fari puntati sul campione Olimpico Vinzenz Geiger, il fuoriclasse tedesco Johannes Rydzek e il veterano Akito Watabe. Per l'Italia pronti a entrare in azione Veronica Gianmoena, Daniela Dejori, Anna Senoner e Greta Pinzani con Samuel Costa, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Iacopo Bortolas, Alessandro Pittin e Domenico Mariotti.