Milano-Cortina: svelato design torcia olimpica Giochi invernali 2026

Nella cornice della Triennale di Milano è stato svelato il design della torcia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina a 298 dal via. Alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'evento è iniziato con un video emozionale in cui viene esaltata 'la bellezza'. Quindi in collegamento con Osaka, dal padiglione Italia dell'Expo giapponese', sempre attraverso un video sono state svelate per la prima volta le torce che effettueranno la tradizionale staffetta che partirà il 26 novembre 2025 dalla città di Olimpia in Grecia e terminerà il 6 febbraio 2026 a Milano nella serata della cerimonia inaugurale dei Giochi. A portare sul palco di Milano le torce olimpiche e paralimpiche due leggende dello sport italiano: Stefania Belmondo e Bebe Vio. In Giappone invece hanno svelato le torce Carolina Kostner e Martina Caironi.