Milano Cortina: Simico, lavori stadio ghiaccio curling all'85%

I campionati mondiali giovanili di curling, che si sono conclusi in questi giorni a Cortina d'Ampezzo, hanno rappresentato il test event per i Giochi Milano Cortina 2026 nello storico Stadio che ha ospitato l'edizione del 1956 e che sarà teatro della cerimonia di chiusura delle prossime Paralimpiadi. "Ho avuto il privilegio di inaugurare i mondiali giovanili di curling e vedere tanti ragazzi impegnati al già rinnovato Stadio del Ghiaccio. - ha affermato il Commissario e ad di Simico Fabio Saldini - I lavori sono infatti all'85% e in perfetto allineamento al cronoprogramma. Con un impegno di oltre 20 milioni di euro e una attenzione specifica all'accessibilità universale, l'Italia si è presentata con un ottimo biglietto da visita". Nello specifico i lavori si sono concentrati sulla manutenzione straordinaria della copertura del tetto per circa 7mila metri quadrati con la sostituzione dell'illuminazione secondo gli standard del Cio. Sono quindi in fase di realizzazione e completamento i nuovi locali interrati sul retro dello stadio. Focus principale è stato quindi dedicato alla realizzazione delle opere interne di abbattimento delle barriere architettoniche con il miglioramento degli impianti tecnologici dell'impianto.