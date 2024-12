Ciclismo: Merckx cade dalla bici, dovrà operarsi all'anca

Perfino Eddy Merckx, il 'Cannibale' del ciclismo, può cadere da un bicicletta, e non è la prima volta. L'ex fuoriclasse, 79 anni, è caduto oggi mentre pedalava vicino a Mechelen, e ora dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico all'anca, secondo quanto riportato dai media belgi. Secondo alcuni suoi parenti hanno poi precisato che Merckx "sta bene, ma dovrà sottoporsi a un'operazione per inserire un'anca artificiale". "Ha solo qualche graffio e fortunatamente non ha altre ferite - ha spiegato la figlia Sabrina all'emittente televisiva Vtm - E' l'anca che ha riportato i guai maggiori. Ora mio padre sarà sottoposto a una protesi d'anca, e poi ci sarà la riabilitazione. Tutto questo richiede tempo. Ma lui ha fiducia in se stesso e nella medicina moderna". L'uomo considerato il più grande ciclista della storia, cinque volte vincitore dei Giri di Francia e d'Italia, sette della Milano-Sanremo e tre del Mondiale e della Parigi-Roubaix, si è fratturato un'anca cadendo a terra dopo una scivolata, senza l'intervento di terzi, secondo le informazioni riportate dai media fiamminghi. I paramedici lo hanno subito trasportato in ospedale e l'operazione all'anca dovrebbe avvenire all'ospedale di Herentals, nella provincia settentrionale di Anversa. "È scivolato in curva senza fare contatto", ha detto la sorella del campione all'emittente pubblica Vrt. "Ha sentito subito molto dolore e ora avrà bisogno di una nuova anca artificiale", ha aggiunto. Secondo la moglie, Nadine Merckx, citata da 'Het Nieuwsblad', "è stato uno stupido incidente, per fortuna non era solo, perché aveva molto dolore". Lo scorso aprile, Eddy Merckx era stato operato d'urgenza per un'ostruzione intestinale, mentre nell'autunno 2019 era già rimasto coinvolto in una brutta caduta dalla bicicletta, che lo aveva costretto a trascorrere diversi giorni in ospedale. Nell'occasione aveva riportato una grave ferita alla testa (con trauma cranico) e problemi alla schiena, all'anca e alle ginocchia.