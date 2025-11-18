Automobilismo: Dl Racing approda al mondo GT3 con Lamborghini

"E' una responsabilità e insieme un onore - afferma il team principal Diego Locanto - avviare programmi così prestigiosi con le Huracán nel 2026 e poi con l'arrivo delle Temerario nel 2027. Entrare come team supportato ufficialmente da Lamborghini nei progetti GT3, che sono il top nel mondo Gran Turismo a livello globale, per noi è una grandissima sfida e l'accettiamo volentieri. Visti i successi ottenuti negli ultimi tre anni a livello nazionale e nel Super Trofeo, ci immergeremo nelle attività GT3 con la medesima intensità. Siamo certi che questa sia l'evoluzione ideale, sia come squadra sia a livello di piloti, visto anche i tanti giovani che DL Racing ha seguito e fatto crescere. Anche loro, ma ovviamente non solo loro, avranno ora la possibilità di continuare il percorso intrapreso facendo un ulteriore salto proprio sulle GT3. Senza dimenticare la possibile eventualità di schierare i driver ufficiali, capaci di fornire un'ulteriore opportunità di crescita al team e ai i nostri piloti".