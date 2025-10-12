Milano-Cortina, Malagò: "Cronoprogramma rispettati, Italia centro del mondo"

"Stiamo molto bene, ma c'è questa curiosità che è assolutamente lecita. Questi giorni che mancano ci piace averli, ne abbiamo bisogno però tutti i cronoprogrammi sono rispettati". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò a proposito del contro alla rovescia verso i prossimi Giochi Invernali. "L'Italia sarà al centro del mondo, si parla di 2 miliardi e mezzo di persone collegate per la cerimonia inaugurale ma al di là della portata planetaria, è un evento che fa da termometro del prestigio, dell'importanza di un Paese, non solo a livello di risultati sportivi, che grazie a quello che su è fatto sono stati negli ultimi anni molto buoni, ma anche sotto il profilo della credibilità di saper organizzare i grandi eventi sportivi", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport a margine della manifestazione 'Tennis & Friends' a Roma.