Alcuni cimeli del Museo Olimpico arrivano in Italia grazie a On Location

Altri memorabilia olimpici saranno esposti anche nelle Clubhouse 26 Cortina e Clubhouse 26 Livigno e in alcune selezionate hospitality lounge, situate nei luoghi dove si svolgeranno le gare. I pacchetti di hospitality sono disponibili esclusivamente sul sito hospitality.milanocortina2026.org. "Abbinare l'offerta premium di hospitality di Milano Cortina 2026 con gli eventi culturali garantiti dal Museo Olimpico permette di offrire un'esperienza di hospitality davvero unica", ha dichiarato Angelita Teo, Direttrice del Museo Olimpico. "Siamo onorati di collaborare ancora una volta con il Museo Olimpico per offrire un'esperienza di hospitality oltre ogni aspettativa", ha affermato Will Whiston, EVP dei Giochi Olimpici e Paralimpici, On Location. "Insieme creeremo momenti indimenticabili di condivisione culturale che celebrano lo spirito dei Giochi Olimpici e rafforzano il legame dei fan con l'evento attraverso modalità innovative e memorabili". È la seconda volta che il Museo Olimpico prende parte al programma di Hospitality Olimpica, dopo un debutto acclamato dalla critica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In quell’occasione, il concept di Clubhouse 24, un centro di hospitality posizionato all'interno di un'iconica sede artistica e culturale, è stato poi premiato con un Silver Bea World Award (considerato “l’Oscar dell'industria degli eventi") nella categoria "Uso inaspettato di uno spazio".