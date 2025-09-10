Al via le iscrizioni alla regata Go to Barcolana da Ravenna

Al via domani le iscrizioni alla regata Go to Barcolana da Ravenna - Trofeo Hera. La traversata, collaterale alla 57/a Barcolana è organizzata dal Circolo velico ravennate in collaborazione con la Società velica di Barcola e Grignano e in partnership con la multiutility Hera. Gli equipaggi - informa una nota - partiranno alle 14 del 9 ottobre da Marina di Ravenna con l'obiettivo di raggiungere il Golfo di Trieste. La regata copre una distanza di 95 miglia nautiche (circa 176 km) e vedrà la partecipazione di circa cinquanta imbarcazioni provenienti dalla costa adriatica centrale e meridionale. La competizione è aperta a tutte le barche con una lunghezza superiore a 8,46 metri, che saranno classificate secondo i compensi Orc. La Go to Barcolana da Ravenna, ha osservato il vice presidente della Svbg, Dean Bassi, "è un evento entrato a tutti gli effetti nella tradizione e nel cuore di Barcolana. Nel pieno spirito del nostro evento, questa regata trasforma ogni anno il trasferimento da Ravenna a Trieste in un bellissimo momento condiviso di sport e sana competizione". "Sostenendo la sfida per la Go To Barcolana da Ravenna - ha affermato Isabella Malagoli, ad di Hera Comm - ribadiamo anche quest'anno l'impegno di Hera per la sostenibilità e confermiamo il forte legame della nostra azienda con i territori attraversati dalla regata velica, da Ravenna a Trieste". La Go to Barcolana da Ravenna fa parte della Sfida Adriatica, il circuito di avvicinamento a Barcolana in quattro regate che unisce il Sud e il Nord del Mare Adriatico per poi arrivare a Trieste.