Milano-Cortina, Locatelli: "Paralimpiadi dimostrano che limiti non ci sono"

"Le Paralimpiadi del 2026 mettono al centro le persone con disabilità, dimostrando che si può andare oltre i limiti. Dobbiamo condividere questo momento anche con i media non solo con i grandi eventi ma anche con quegli eventi straordinari quotidiani che contribuiscono a comunicare chi si occupa tutti i giorni di disabilità". Lo ha detto la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, partecipando al dialogo 'Conflitti sociali, crisi e tutele delle persone con disabilità', panel del Festival dell'economia di Trento in corso fino a domenica, facendo riferimento alla carta di Solfagnano.