"C'è orgoglio e capacità alla fine di colmare gli handicap. Sembrava che fossimo indietro, invece poi noi italiani vinciamo in volata. Penso inoltre che vinceremo anche nello sport e in particolare con le ragazze che sono molto forti nello sci". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo al convegno 'Costituzione e Sport: meno burocrazia per migliorare la qualità della vita e favorire la crescita sociale ed economica' nella sede della Regione Lombardia.