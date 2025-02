Milano-Cortina, già 613mila i biglietti venduti per i Giochi invernali

A meno di 12 mesi dai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 c'è già grande fermento a ogni latitudine. Dopo il successo della prima fase di vendita di inizio mese, la finestra straordinaria di questa settimana tra il 25 al 27 febbraio ha fatto sì che, sommando anche i pacchetti hospitality e i tagliandi acquistati dagli stakeholder, siano già 613mila i biglietti venduti per le prossime Olimpiadi Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. È quanto si legge sul sito ufficiale di Milano-Cortina. Un successo globale perché oltre al grande numero di tagliandi venduti in Italia, forte è il dato di acquisto proveniente da Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera, Olanda e Francia.