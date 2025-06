Ciclismo, Giro d'Italia arrivato a Fiumicino con voli charter Ita

Al via oggi alle 15,30 dal Vaticano, la tappa conclusiva del Giro d'Italia di ciclismo che, anche quest'anno, raggiungerà il litorale romano. La carovana del Giro d'Italia 2025 ha raggiunto ieri sera la Capitale con tre voli charter Ita Airways partiti da Torino e atterrati a Fiumicino, per l'ultima tappa della 108ma edizione della Corsa Rosa, di cui Ita Airways è Official Airline. Ad accogliere le 450 persone complessive arrivate al Leonardo da Vinci c'era Sandro Pappalardo, presidente della compagnia. Alle ore 15.30, i ciclisti del Giro d'Italia effettueranno un passaggio nello Stato della Città del Vaticano in modalità non agonistica, percorrendo un tracciato di circa 3 chilometri. Dopo la partenza ufficiale della gara dai Giardini Vaticani (Porta del Perugino), i ciclisti raggiungeranno Ostia passando per la Colombo, per poi fare ritorno in centro città dove affronteranno il tracciato finale di 9,5 km, da compiere otto volte, e l'arrivo alle 19 circa al Circo Massimo. Intanto ieri Simon Yates ha strappato la maglia Rosa a Isaac Del Toro nella penultima tappa sul Colle delle Finestre, mettendo così le mani sul Giro.