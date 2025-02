Milano-Cortina, Fontana: "Le nostre Olimpiadi non lasceranno disastri ambientali"

"Queste Olimpiadi saranno una novità assoluta, le prime distribuite sul territorio con tanti luoghi e tante persone che si sentiranno coinvolte. Sono le prime Olimpiadi che devono tenere conto della sostenibilità economica, ambientale e sociale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipando al convegno 'Costituzione e Sport: meno burocrazia per migliorare la qualità della vita e favorire la crescita sociale ed economica' nella sede della Regione Lombardia, a proposito dell'avvicinarsi dell'appuntamento olimpico. "Una cosa bella, per evitare che succeda che si lascino disastri ambientali, immobili abbandonati, tutto questo nelle nostre olimpiadi non succederà", ha aggiunto. "Le opere pubbliche su cui stiamo investendo erano già previste, ma che grazie alle Olimpiadi si faranno in 4-5 anni e non in 20. Le Olimpiadi sono eventi unici, incredibili, che lasceranno una legacy in termini di valori", ha concluso.