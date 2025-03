Milano-Cortina, Ferriani: "Parabob sia riconosciuto disciplina paralimpica"

Questa nuova pista, destinata a diventare un punto di riferimento internazionale, è dotata di tecnologie all'avanguardia che permetteranno di accogliere numerose competizioni nazionali e internazionali nei prossimi anni e una eventuale futura ricandidatura di Cortina per ospitare nuovamente le Olimpiadi invernali. Un elemento di grande rilevanza è l'accessibilità della pista per gli atleti con disabilità che praticano il parabob. L'esordio di questo sport tra le discipline paralimpiche è stato nel 2017, ma fino a oggi in Italia non esistevano impianti idonei ad accogliere questa specialità. Di conseguenza, gli atleti si allenavano all'estero, in Austria, Francia e Svizzera. Grazie alla nuova pista di Cortina e a un accordo recentemente sottoscritto tra il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, Paolo Tavian, e la Regione Veneto, i nostri atleti potranno finalmente allenarsi "a casa". Il presidente Tavian ha espresso la sua speranza che questa nuova infrastruttura possa essere un'occasione per promuovere finalmente l'inclusione del parabob tra le discipline paralimpiche, desiderio che ha più volte condiviso con il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), Andrew Parsons. L'obiettivo è anche far crescere significativamente il numero di atleti, che attualmente sono circa 60 e provengono da 12 nazioni.