Milano-Cortina, Coventry: "Italia speciale per spirito della sua gente"

"Tra soli 100 giorni, gli occhi del mondo saranno puntati sull'Italia con l'inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per me, personalmente, questi saranno i primi Giochi della mia presidenza e non potrei essere più entusiasta che si svolgeranno in un Paese che incarna la passione come nessun altro". Così la presidente del Cio, Kirsty Coventry, in una lettera scritta a 100 giorni dall'inizio dei Giochi invernali. "L'Italia è famosa per le sue bellezze naturali, la sua cultura, il suo cibo e la sua moda. Ma ciò che rende l'Italia davvero speciale è lo spirito della sua gente: il suo calore, il suo senso di famiglia e di comunità e, soprattutto, la sua passione. Questa passione sarà il cuore pulsante di Milano Cortina 2026. Quando gli atleti arriveranno, la sentiranno. Quando i tifosi si riuniranno negli impianti, la vivranno. E quando il mondo guarderà, questa passione trasparirà in tutto ciò che l'Italia condividerà con noi", ha aggiunto. "Questi Giochi hanno anche un significato speciale per il movimento olimpico. Milano Cortina saranno i primi Giochi Invernali plasmati dalle riforme della nostra Agenda Olimpica: i più equilibrati di genere della storia; ospitati in luoghi iconici e in scenari naturali mozzafiato; Sfruttare al meglio le strutture esistenti, diffondendo al contempo i Giochi in regioni in cui gli sport invernali sono parte integrante dell'identità locale. È un nuovo modello che dimostra come sostenibilità, tradizione e innovazione possano convivere", prosegue la numero uno del Comitato Olimpico Internazionale. "Ma soprattutto, i Giochi Olimpici sono molto più di semplici competizioni. Sono un simbolo di pace e unità in un mondo troppo spesso diviso dai conflitti. Chiunque abbia visitato il Villaggio Olimpico conosce questo spirito: atleti provenienti da ogni angolo del globo, da ogni cultura e da ogni background, che vivono insieme e si rispettano a vicenda. Competono con grinta, ma si abbracciano anche come esseri umani, uniti dalle stesse speranze e dai medesimi sogni. I Giochi Olimpici mettono in mostra il meglio dell'umanità, evidenziando i valori che ci uniscono come un'unica famiglia umana. Questo è il potente messaggio che risuonerà dall'Italia al mondo. Tra 100 giorni, l'Italia scriverà il prossimo capitolo della storia olimpica, scritto con l'inconfondibile passione e lo spirito italiano", ha concluso.