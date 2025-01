Milano-Cortina: Cariverona: "Bando per opportunità di crescita"

A poco più di dodici mesi all'inizio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, Fondazione Cariverona lancia il bando "Olimpiadi 2026: sport, cultura e tradizione", un'iniziativa pensata per sostenere progetti in grado di tradurre lo spirito olimpico in concrete opportunità di crescita sociale e culturale per le province di Verona e Belluno, direttamente toccate dalla manifestazione. L'obiettivo del bando è coinvolgere attivamente le comunità locali affinché i Giochi non siano vissuti come un evento "spot", calato dall'alto, ma diventino un'occasione di rilancio per il territorio. Con un budget di 600mila euro, il bando intende sostenere fino a tre progetti per ciascuna delle due province coinvolte, selezionando iniziative culturali, educative e sportive trasversali agli obiettivi strategici della Fondazione (cura dell'ambiente, valorizzazione del capitale umano, innovazione sociale) e in grado di promuovere i valori della Carta olimpica (rispetto, inclusione, lealtà, solidarietà, dialogo interculturale). "Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono un'opportunità unica per le nostre comunità, non solo per vivere da vicino un evento globale, ma per dare nuovo slancio a un percorso di sviluppo sostenibile e condiviso - ha detto il presidente della Fondazione Cariverona, Bruno Giordano -. Vogliamo che le province di Verona e Belluno diventino protagoniste di un cambiamento reale, sfruttando l'iniziativa per valorizzare al massimo il loro patrimonio" ha concluso.