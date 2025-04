Milano-Cortina: al via domani la vendita libera dei biglietti

Prende il via domani la vendita libera per assicurarsi i biglietti delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio 2026), mentre prosegue la possibilità di acquisto per i Giochi Paralimpici (6-15 marzo 2026). "Una occasione da non perdere", per la Fondazione Milano Cortina 2026, anche per usufruire della promozione 'Early Bird', l'offerta a prezzi agevolati per alcune sessioni in scadenza il 6 maggio. Durante le fasi iniziali di vendita, scattate in occasione del 'One Year to Go' per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, sono stati acquistati oltre 660.000 biglietti non solo in Italia, ma anche in Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Francia e Canada.