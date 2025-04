Milano-Cortina, Abodi: "Italia sarà al centro del mondo"

Per i Giochi di Milano-Cortina "siamo pronti, l'Italia sarà al centro del mondo e dovremo dimostrare di cosa saremo stati capaci". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenendo al panel 'Milano-Cortina 2026: presente e futuro degli sport invernali', inserito nel programma dell'evento 'Spazio montagna. Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire', organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera dei deputati e del Senato a La Thuile. "La pista da bob è la testimonianza plastica che che si può sfidare il tempo rispettandolo" ha aggiunto "abbiamo una grande occasione, la stiamo valorizzando con investimenti sulle infrastrutture". Per Abodi "l'eredità dei Giochi non si completa solo con so che serve per organizzarli. Continueremo perché il sistema montagna possa trarre benefici e così sia le comunità che ci vivono che quelle turistiche provenienti da tutto il mondo".