Milano-Cortina: a Helsinki evento di lancio Olimpiadi invernali

Nel quadro della visita di lavoro a Helsinki del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, su invito della ministra per le Politiche giovanili, Sport e Attività fisica della Finlandia, Sandra Bergqvist, si è tenuto il 21 maggio, presso la storica sala Grand Hansa nel centro della capitale finlandese, l'evento di lancio dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 in Italia, dal titolo 'Milano-Cortina Meets the World'. Dopo i saluti dell'ambasciatore d'Italia in Finlandia, Nicola Todaro Marescotti, il Ministro Abodi ha introdotto l'evento assieme alla collega finlandese, alla presenza della stampa, dei rappresentanti finlandesi presso i Comitati Olimpici Internazionali e dei vertici del Comitato Olimpico e Paralimpico della Finlandia e delle Federazioni sportive interessate.