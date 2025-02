Milano-Cortina, A.Fontana: "Ritardi recuperati, siamo in linea"

A un anno dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina "le sensazioni sono positive. Tutto il lavoro va avanti in modo molto positivo, le opere pubbliche sono state affrontate, i ritardi sono stati recuperati. Allo stato attuale, se le cose continuano regolarmente, siamo assolutamente in linea". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia. "Potremo quindi ribadire che saranno delle ottime Olimpiadi che ricorderemo e saranno un punto di riferimento non soltanto nel nostro Paese ma a livello mondiale. Mancano 365 giorni e li vivremo con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo messo fino a oggi" ha aggiunto il governatore.