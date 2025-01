Milano Cortina 2026: su sliding centre progressi, programma resta serrato

"Nella giornata del 16 gennaio 2025, come da programma, si è tenuta una riunione tecnica e un sopralluogo presso lo Sliding Centre di Cortina D'Ampezzo che ha visto coinvolti la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, i rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, la Ibsf, Federazione Internazionale del Bobsleight e Skeleton, la Fil, Federazione Internazionale Slittino, e il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine della visita, tutti i partecipanti hanno riconosciuto al commissario di governo Fabio Saldini i progressi compiuti da Simico. Tuttavia, il cronoprogramma resta serrato e impegnativo per essere pronti alla fase di ghiacciatura all'inizio di marzo e alla pre-omologazione della pista entro la fine di marzo". E' quanto si legge in una nota della Fondazione Milano Cortina, che aggiunge che "le parti hanno deciso di proseguire con un monitoraggio stretto e collaborativo dei progressi, condividere informazioni e incontrarsi nuovamente a metà febbraio".