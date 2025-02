Milano Cortina 2026, Saldini: "Sabotaggio pista bob è atto doloso"

"Nel corso della giornata ho avuto modo di confrontarmi con gli inquirenti e con il Prefetto di Belluno che infatti domani ha convocato il Comitato di Ordine e Sicurezza. Da quanto emerso non c'è dubbio che si tratti di un atto doloso, come anche evidenziato dal sopralluogo tenutosi oggi in cantiere dai tecnici della ditta che produce i tubi di refrigerazione. Oggi tubo pesa 500 chili all'uno ed era stabilmente agganciato e fissato all'interno del cantiere". Lo dichiara il commissario di governo Fabio Saldini in merito al sabotaggio della pista di bob di Cortina.