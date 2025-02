Milano Cortina 2026, il "Mottolino" di Livigno pronto per snowboard e freestyle

Tra un anno saranno inaugurati i Giochi olimpici invernali di Milano - Cortina 2026 e Mottolino Livigno si prepara a diventare il centro mondiale dello snowboard e del freestyle. Scatterà giovedì 6 febbraio l'avvio ufficiale del conto alla rovescia in vista dei Giochi olimpici: il tanto atteso “-1”. Un grande appuntamento per una località che è da sempre la culla italiana dello snowboard e di un nuovo modo di intendere lo sci e la neve e l’offerta turistica montana. Non per niente il Mottolino snowpark è riconosciuto per essere una delle roccaforti del freestyle a livello internazionale. Mottolino è il cuore e il motore della Livigno olimpica e si è preparato a questo grande evento con importanti investimenti che hanno rinnovato e migliorato la ski area nei suoi impianti principali. Ora si appresta a diventare una delle località di cui più si parlerà nell’anno olimpico, se non altro perché qui sarà assegnato il maggior numero di medaglie. Sulle piste e sullo snowpark del Mottolino saranno infatti assegnati i titoli di Sci freestyle (8 gare per 24 medaglie), e di Snowboard (11 gare per 33 medaglie). “Manca solo un anno ai Giochi olimpici che sono il coronamento di anni di lavoro e investimenti finalizzati alla crescita della località turistica e della sua offerta con benefici che sono stati condivisi con tutta la comunità - ha affermato Marco Rocca, amministratore delegato di Mottolino spa – Abbiamo vissuto e stiamo vivendo l’appuntamento olimpico come un punto di partenza, sostenendo investimenti ingenti, dall’innovativo Headquarter, alla ristorazione, fino alla nuova cabinovia Mottolino e seggiovia Sponda, non sono solo finalizzati alle gare a cinque cerchi ma rappresenteranno una legacy che sosterrà lo sviluppo nei prossimi anni”.