Milano-Cortina -100, Saldini: "Opere investimento per il futuro"

29 Ott 2025 - 11:24

"È il conto alla rovescia dell'emozione e dell'orgoglio di un intero Paese. Mancano 100 giorni all'inizio delle Olimpiadi: ci stiamo preparando alla volata finale per essere all'altezza di questo straordinario appuntamento con il mondo". L'ad di SIMICO e commissario per i lavori dei Giochi invernali 2026, Fabio Saldini, fa il punto sulla marcia di avvicinamento alle Olimpiadi nel giorno in cui scatta il -100 alla cerimonia inaugurale. "Confermo che i lavori procedono a ritmo serrato: ogni cantiere è un pezzo d'Italia che cresce, ogni opera è un investimento sul futuro dei nostri territori - dice Saldini -. Continueremo a lavorare giorno e notte perché tutto sia pronto, efficiente e degno dei nostri colori. Tra cento giorni i riflettori del mondo si accenderanno anche su di noi. E saremo pronti con la forza, la bellezza e l'unicità che contraddistingue l'Italia. Grazie al Governo che ci ha sempre sostenuto, alle comunità che ci hanno accolto, ai soci di SIMICO, al Consiglio di Amministrazione e a tutti coloro che ci sono vicini in questo percorso complesso e irripetibile". Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, è la società pubblica che ha il compito di realizzare 98 opere: 51 di trasporto e 47 sportive, di quest'ultime 31 sono funzionali allo svolgimento dei Giochi. 

11:24
Milano-Cortina -100, Saldini: "Opere investimento per il futuro"
