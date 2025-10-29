Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina -100: Bormio pronta, primo oro su Stelvio

29 Ott 2025 - 08:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sarà Bormio, sulla leggendaria pista Stelvio dove si sta ultimando l'impianto di innevamento, ad assegnare la prima medaglia di Milano-Cortina 2026, quella della discesa libera maschile. A cento giorni dalle Olimpiadi, traguardo che verrà celebrato domani, la perla alpina dell'Alta Valtellina è pronta ad ospitare le competizioni di sci alpino maschile, mentre quelle femminili si disputeranno sull'Olympia delle Tofane, a Cortina d'Ampezzo. "Bisogna arrivarci", taglia corto Sofia Goggia, che alla cerimonia per i cent'anni del gruppo sportivo sciatori delle Fiamme gialle a Trento ha preferito rimandare ogni discorso sulle Olimpiadi. Questione di scaramanzia per l'atleta che, in attesa di capire se Federica Brignone riuscirà a mettere in tempo gli sci ai piedi, sarà una delle stelle azzurre su cui punterà forte l'Italia. Chi non aspettano solo le opere olimpiche, ormai quasi tutte pronte. "Le opere, che procedono secondo programma - dice non a caso la sindaca di Bormio, Silvia Cavazzi -, ma non meno importante è il sistema dell'accoglienza. Arriveranno persone da tutto il mondo e vogliamo offrire il meglio di Bormio, sotto tutti gli aspetti". Soddisfatto anche il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi: "sono state dette tante parole su Cortina, sembrava che fossimo noi in ritardo, indietro con le opere; invece siamo a posto. Le opere strategiche, indispensabili per lo svolgimento dei Giochi, ci sono", dice il primo cittadino che domani parteciperà all'intitolazione della nuova piazza ai 'Giochi olimpici 1956-2026'. Spero che i nostri concittadini e gli ospiti si rendano conto di quanto è stato fatto e di quanto rimarrà, dopo il grande evento". Le Olimpiadi porteranno in dote anche lo sliding centre, la pista da bob, skeleton e slittino Eugenio Monti, usata tutti i giorni in questo periodo per gli allenamenti della nazionale italiana e, ora, delle squadre di slittino di tutto il mondo. "Dal 17 al 23 novembre accoglierà la prima tappa della Coppa del mondo 2026 - annuncia il sindaco -. A giorni ci sarà consegnato lo stadio Olimpico del ghiaccio, simbolo dei Giochi del 1956; a febbraio e a marzo accoglierà i tornei di curling di Olimpiadi e Paralimpiadi". E non è tutto: per l'appuntamento con Milano-Cortina saranno pronti i lavori di consolidamento del Lungo Boite, il corso d'acqua che attraversa e dà forma al paesaggio della conca di Cortina. La macchina organizzativa è ormai lanciata. Fondazione Milano Cortina ha annunciato oggi un nuovo accordo di sponsorizzazione con Uber. Grazie al coinvolgimento di oltre 5.000 autisti, supporterà oltre 1,5 milioni di persone, garantendo gli spostamenti dai quartieri del centro di Milano fino alle vette di Bormio e di Cortina. 

Ultimi video

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

Infinito Sakara: a 44 anni batte Camozzi e diventa campione Cruiserweight

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

MCH TORCIA OLIMPICA MILANO MCH

La torcia di Milano-Cortina 2026 "accende" i Giochi

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Conor McGregor accende a Roma la miccia di BKFC 83: "Italia nel cuore, invidio questi fighter"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:00
Milano-Cortina -100: Bormio pronta, primo oro su Stelvio
23:14
Sci, Coppa Europa femminile: Valle Aurina, Sestriere e Sarentino le tappe italiane
22:25
Campionato italiano indoor tiro alla fune, il via nel Maceratese
21:40
Sci: ingresso Albania nella federazione europea
20:43
Coni: Buonfiglio il 6/11 a Coverciano per Stelle d'oro Toscana