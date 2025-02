Milano-Cortina -1 anno: Tabanelli, Collomb e la next gen

C'è una generazione di campioni che quando andava in scena lo show dei Giochi di Torino nemmeno era nata. Ecco quella squadra di millennial che scia, salta, pattina in azzurro sogna di rendere la passerella di Milano-Cortina una vetrina indimenticabile: a un anno dal via della kermesse invernale a cinque cerchi, tra i tanti big che l'Italia Team può vantare, ci sono diversi giovani a caccia di un posto in prima fila. Nello sci freestyle un nome su tutti è quello di FLORA TABANELLI, classe 2007, bolognese ma sportivamente cresciuta insieme al fratello MIRO in Val di Fassa, è sicuramente una delle atlete di punta di questa disciplina. Portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024 e vincitrice di due ori individuali, la 17enne emiliana dopo aver vito tutto tra gli junior, si sta mettendo in mostra anche nel circuito maggiore. Lo scorso 10 gennaio, dopo due brillanti podi, a Kreischberg è arrivata infatti la prima vittoria in Coppa del mondo. Ai Giochi in casa spera di far parlere di sè anche insieme al fratello, il primo azzurro a salire su un podio maschile individuale a livello senior. E i Tabanelli brothers con le loro evoluzioni aeree hanno animato lo show nella tappa del Giro d'Italia con arrivo a Livigno. Nello sci che declinato al femminile vanta alcune tra le numero uno al mondo, cerca un posto al sole anche GIORGIA COLLOMB: la valdostana di La Thuile - come Federica Brignone - è nata nell'anno dei Giochi di Torino e nel 2026 vuole sciare tra le grandi. Intanto ha collezionato un tris di medaglie a Gangwon 2024, con l'oro nello slalom gigante. E ha guidato il quartetto azzurro allo storico oro ai Mondiali di Saalbach nel parallelo a squadre. Sulle orme di Brignone anche l'azzurrina sogna di fare il grande salto. Nello snowboard che con Michela Moioli ha regalato all'Italia un oro olimpico ai Giochi del 2018, i riflettori della next gen si posizionano su IAN MATTEOLI: torinese, classe 2005, il 19enne azzurro aveva un mese quando nella sua città si alzava il sipario olimpico. Nel suo palmares non ci sono ancora acuti, un bronzo mondiale juniores e tre podi in coppa del mondo, ma Ian vanta un record: è stato il primo al mondo ad eseguire un trick, a completare un frontside 2160 sullo snowboard. Un salto con sei spin che aveva fatte scattare l'applauso anche al re dello snow, tre volte olimpionico, Shaun White. L'azzurro è anche il primo italiano a salire sul podio in Coppa del mondo nel big air maschile, una delle sue specialità insieme a slopestyle e halfpipe. Costretto a saltare i mondiali di Bakuriani del 2023 a causa di un grave infortunio che ha comportato l'asportazione della milza e la fine anticipata della stagione, è tornato sulla tavola nel 2023. Ora l'obiettivo è chiaro: fare magie sulla tavola anche a Livigno, sede olimpica dello snowboard. Il pattinaggio di figura alla ricerca dell'erede di Carolina Kostner potrebbe averla trovata in ANNA PEZZETTA: bolzanina, nata nel 2007, ha cominciato a prendere confidenza con lame e ghiaccio a cinque anni. Nel 2022 si è presa la scena vincendo nel singolo l'Icechallenge di Graz. Lo scorso anno è arrivato il titolo italiano, il primo da senior, in cui con sette tripli e due doppi axel, ha battuto a Verona Lara Naki Gutmann, con la quale si giocherà proprio il posto ai Giochi. Il bis qust'anno e l'ottima prova agli Europei di Tallinn in cui è entrata nella top 5. I Giochi un sogno condiviso da tutti i giovani azzurri delle discipline invernali.