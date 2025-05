Mezzaroma: "Per i grandi eventi dello sport il patrimonio Italia è un plus'

"In un mercato internazionale dei grandi eventi sportivi altamente competitivo, l'Italia ha un valore aggiunto: il suo grande patrimonio storico-culturale e paesaggistico, la sua autenticità e il suo stile di vita. Lo abbiamo sperimentato in prima persona in occasione della scelta della sede dell'America's Cup 2027, dove il fascino di Napoli e del nostro Paese ha contributo a superare le concorrenti". Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, intervenendo a Venezia al tavolo "grandi eventi, turismo, cultura e sport" nell'ambito del Festival delle Regioni e delle Province autonome "L'Italia delle Regioni". "Lo sport con i suoi grandi eventi ma anche con gli eventi sportivi a larga partecipazione attiva (es. maratone,ndr)ha un impatto economico e sociale fortissimo sui territori. Serve però - ha proposto Mezzaroma - una pianificazione nazionale sia per evitare sovrapposizioni sia per delocalizzare, permettendo così di allocare meglio le risorse". Poi ha concluso: "Ma oltre agli eventi bisogna supportare il turismo sportivo con flussi nazionali e internazionali che si muovono laddove possono fare sport. Come Sport e Salute siamo a disposizione degli enti locali e del territorio per sostenere e sviluppare questi fenomeni".