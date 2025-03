Mediterranean Open Championships 2025: in Basilicata Rancan e von Krusenstierna incoronati campioni del Mediterraneo

Il Campionato, organizzato dalla SSD PWT Italia, è stato reso possibile grazie alla collaborazione di FISO Basilicata e i patrocini di Federazione Italiana Sport Orientamento, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comuni di Francavilla in Sinni, Nova Siri, Montalbano Jonico, Policoro, Bernalda, Scanzano Jonico, Pisticci, Rotondella e Matera. “Le gare hanno unito la sfida dell’orienteering urbano alla bellezza di una delle regioni più affascinanti d'Italia - dichiara Gabriele Viale, Event Manager del MOC - Questi labirintici centri storici sono mappe naturali per le competizioni Sprint, valide nel weekend come World Ranking Event, attribuendo punti per la classifica mondiale. Un grande ritorno in terra lucana dopo l’edizione 2013. Lavoreremo per portare un nuovo evento nel 2027, grazie a cui consolidare un comprensorio per l’orienteering internazionale per lo sviluppo del turismo destagionalizzato”.