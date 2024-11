MEDIOLANUM PADEL CUP, GIULIA SUSSARELLO REGINA DI COMO. IN CAMPO DOMANI CON GLI ALTRI FENOMENI DELLA NAZIONALE

I primi gruppi di fan hanno affollato le eleganti sale che affacciano sui campi del "The Padel Resort” già venerdì. La domanda, una sola: “I giocatori della Nazionale sono già qui?”. La risposta è nello straordinario programma del weekend firmato Banca Mediolanum per l'ultima tappa della Mediolanum Padel Cup, Open FITP da 15mila euro di Prize Money - sviluppato in collaborazione con American Express – che mette insieme campioni straordinari e grandi giocatrici di livello mondiale con i numerosi talenti emergenti della NextGen non solo italiana. E non solo, perché nel programma di domenica ci sono anche quattro indiscusse star del pallone per una esibizione a tutto spettacolo: Biglia, Borriello, Oddo e Costacurta.