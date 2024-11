MEDIOLANUM PADEL CUP, ARRIVANO LE STAR E COMO DIVENTA LA CAPITALE DELLA 'RACCHETTA CORTA'

FONDAZIONE MEDIOLANUM EF. L'attenzione e la cura verso la NextGen è un obiettivo primario dello sport e in particolare degli sport di racchetta per trasmettere i migliori valori sportivi, etici ed educativi alle nuove generazioni. L'impegno verso il popolo dei bimbi è al centro della missione di Fondazione Mediolanum, nata nel 2001 e che dal 2005 concentra il proprio impegno per intervenire in aiuto dei più piccoli in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Le sei tappe del Torneo Mediolanum Padel Cup sono anche un’occasione per sensibilizzare giocatori e spettatori a favore del progetto “Voglio Andare a Scuola”, la raccolta fondi annuale per prevenire e contrastare la dispersione scolastica minorile che in Italia colpisce circa tre milioni di bambini e bambine. A determinare l'abbandono non sono soltanto le difficoltà economiche, ma anche quelle emotive legate ai disturbi dell'apprendimento e alle esperienze didattiche e sociali sfavorevoli. Problemi acuiti dopo la pandemia. Per questo Fondazione Mediolanum ha deciso di impegnarsi per tutto il 2024, insieme a Fondazione L'Albero della Vita, CIAI e IL MANTO scs, con la raccolta fondi "Voglio andare a scuola" con l'obiettivo di aiutare, in tutta Italia, 680 minori a rischio abbandono precoce degli studi dando loro sostegno e potenziamento didattico extrascolastico. #voglioandareascuola www.fondazionemediolanum.it