Parigi 2024, sostituite 220 medaglie olimpiche: ossidate dopo pochi giorni

Tutto è bene quel che finisce bene. Una medaglia delle Olimpiadi è per sempre, o almeno così dovrebbe essere. Ed è proprio per questa ragione la Monnaie de Paris, che ha fabbricato le medaglie dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, ha cominciato a sostituire 220 medaglie segnalate dagli atleti come difettose, in conformità con l'impegno del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). ''220 richieste di sostituzione delle medaglie sono state trasmesse dagli atleti'', ha annunciato oggi la Monnaie de Paris, equivalente di una zecca di Stato, in un comunicato. ''La Monnaie de Paris - si prosegue nella nota - ha sostituito alcune medaglie e continua la sua campagna di sostituzione su richiesta degli atleti''. Le nuove medaglie, assicura la Monnaie de Paris, ''sono identiche a quelle consegnate agli atleti durante i Giochi''.