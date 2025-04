Marquez e la caduta in gara a Jerez: "Eccesso di confidenza"

Marc Marquez ha commentato così la sua giornata di test a Jerez, chiusa con il miglior tempo, ai microfoni di Sky: "Le prove con telaio e forcellone sono andate bene, ho avuto un buon feeling con entrambe le moto e questo era l'obiettivo". Lo spagnolo è tornato poi sulla caduta in gara: "Ho capito perché sono caduto: sono entrato troppo forte, con troppa confidenza. Ancora non ero caduto in una curva a sinistra quest'anno e pensavo di poterla tenere, non è stato così. La potevo evitare, devo lavorare su questo perché nonostante un inizio del genere siamo secondi in campionato".