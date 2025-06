Gp Mugello, a Carpe e Moreira le pole position di Moto3 e Moto2

Con il tempo di 1'54'733 lo spagnolo Alvaro Carpe (Ktm Ajo) ha conquistato la pole position nella classe Moto3 del Gran Premio d'Italia di motociclismo in programma all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Hanno completato la prima fila della griglia, il connazionale, compagno di team e leader del campionato Josè Antonio Rueda e l'inglese Scott Ogden (Cip Green Power), staccati nell'ordine di 237 e 299 millesimi. Per Carpe è la sua prima pole in Moto3. Il migliore degli italiani è stato Nicola Carraro (Snipers team) che domani scatterà dalla 12/a piazza. Delusione invece per Guido Pini (Intact gp): il 17enne pilota di casa, vive proprio a Scarperia dove sorge la pista, dopo la caduta di ieri ha dovuto affrontare la Q1 nelle qualifiche per poter poi lottare per la pole position nella Q2, ma purtroppo è stato penalizzato dal traffico e da un errore che ha compromesso il suo miglior giro. Pini partirà 21/o, dietro a Stefano Nepa (Sic58). In Moto2, Diego Moreira (Italtrans) si è preso la pole position col tempo di 1'49''745 seguito a 112 e 169 millesimi rispettivamente dagli spagnoli Albert Arenas (Gresini) e Marcos Ramirez (American racing team). Con questo crono, il brasiliano ha fatto segnare il nuovo record della pista per questa categoria. Il leader della classifica mondiale, Manuel Gonzalez (Intact gp) ha ottenuto il 4/o tempo. Il primo degli italiani è Celestino Vietti (RS team) che domani scatterà dalla 6/a casella in griglia, mentre Tony Arbolino (Pramac) ha fatto segnare il 10/o tempo.