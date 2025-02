Maratona, torna la 24h di Torino il 1 marzo al Parco Ruffini

Torna l'appuntamento con l'ultrafatica, torna la 24 ore di Torino. Se una prova sulle 24 ore di corsa raggiunge la sedicesima edizione, significa che ormai è talmente radicata, non soltanto nell`ambiente dell'ultramaratona, da essere diventata una dei capisaldi del calendario podistico, una di quelle gare a cui non si può proprio mancare. È questo il caso della 24 Ore di Torino, l'ultracorsa in programma il 1° marzo 2025 al Parco Ruffini di Torino, con l`organizzazione del Club Super Marathon Italia reduce dal successo dell`EcoMaratona della Capitale a Roma. Al via (ore 1o) sono attesi più di 300 atleti. Si torna a correre al Parco Ruffini, teatro di una delle gare più amate anche oltre i confini italiani. È infatti lunghissimo l'elenco dei campioni stranieri che hanno lasciato la loro impronta tra i viali del parco torinese. All'ultima edizione del 2024 avevano trionfato i norvegesi Simen Holvik e Line Caliskaner, che hanno letteralmente dominato la gara. Holvik ha ottenuto la terza migliore prestazione di sempre della 24 Ore di Torino con 246,435 km, mentre Caliskaner, con 228,003 km all'attico, per pochissimo non ha conquistato il record della corsa, di proprietà della ceca Petra Pastorova (230,997 km nel 2023). A meno di un mese dall'evento, si segnalano già alcune presenze molto importanti. È il caso ad esempio della forte atleta ucraina Galyna Andriichuk, classe 1985, e del britannico Daniel Hawkins, classe 1995, decimo ai Campionati del Mondo di 24 ore di Taipei del 2023 con ben 261,384 km all'attivo. Il "popolo delle lunghe" avrà un`ampia scelta sulla distanza da percorrere: oltre alla prova regina, la gara sulle 24 Ore, sono infatti previste la prova sulle 8 Ore, la 100 Km, la 100 miglia e la 50 miglia che in questa occasione assegnerà i titoli di campione italiano IUTA sulla distanza. In palio anche i titoli regionali di 24 Ore. L'altra grande novità è la prova di 10 km, che consentirà a chiunque di correre a fianco degli esperti campioni dell'ultramaratona.