Manfredi: "In piazza Plebiscito primo match Europei pallavolo 2026"

Un doppio traguardo che celebra la forza dello sport e l'identità della città: nel 2026 Napoli sarà Capitale europea dello sport e ospiterà, proprio in quell'anno, la gara inaugurale del Campionato Europeo Maschile di Pallavolo in uno dei luoghi più iconici al mondo: Piazza del Plebiscito". Lo scrive su Facebook il sindaco, Gaetano Manfredi. "Un risultato straordinario - aggiunge - frutto di una visione condivisa e sinergica, che conferma il ruolo centrale della città nelle grandi manifestazioni sportive internazionali. Lo sport unisce, illumina e rende Napoli protagonista in Europa".