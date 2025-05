Mancano 10 giorni alla seconda tappa di 2025 HERO UCI Marathon World Cup ad Andorra

“Siamo molto orgogliosi di avere la HERO UCI World Cup Marathon al Bike Show Naturland (Andorra). L'arrivo della massima competizione della disciplina è un segno del buon lavoro che Ocisport ha fatto per il mondo della mountain bike negli ultimi due decenni. – dichiara Albert Balcells, CEO of Ocisport - L'evento si svolgerà in un ambiente naturale incredibile nel cuore dei Pirenei, con un percorso che metterà alla prova i migliori atleti della specialità. Il circuito è duro e ha tutte le carte in regola per offrire uno spettacolo all'altezza della competizione: una combinazione di parti veloci in cui i watt saranno fondamentali, e zone tecniche in cui l'abilità del ciclista sarà essenziale per superare la prova. Ringraziamo tutte le istituzioni e gli sponsor che ci sostengono e ci aiutano a rendere possibile questo evento.”