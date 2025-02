Malagò ricorda Chimenti: "Ha dato tutto per golf, mi manca"

"Siamo in periodo di assemblee elettive e per doveroso rispetto a Franco Chimenti ci tenevo tantissimo ad essere qui oggi. Ci ha fregato, nel senso buono della parola, ha dato tutto, anche fisicamente, per questa sua ultima avventura elettorale vinta e per il golf. Era più forte di lui". Così Giovanni Malagò, numero uno del Coni, ha ricordato Franco Chimenti, presidente della federazione, scomparso lo scorso 3 ottobre. Alle sue parole, da parte di tutto il Salone d'Onore del Coni dove si sta svolgendo l'assemblea straordinaria per eleggere il nuovo presidente, ha fatto seguito un lungo applauso e una standing ovation con tutti i presenti visibilmente commossi nel ricordare Chimenti. "Non sono un golfista ma ho vissuto questi ultimi 12 anni tutti d'un fiato. Franco che mi ha coinvolto non solo per la meravigliosa avventura della Ryder, ma in ogni momento vissuto. Sapete benissimo che era un punto di riferimento, mi manca moltissimo anche in questo momento in cui c'è qualche questione aperta nel mondo sportivo e speriamo si possa chiudere presto - ha proseguito Malagò -. Quello che mi sento di dire è che Chimenti è contento che la scelta del commissario è stata individuata in Mornati, con cui aveva un rapporto importante di stima. Gli ho detto di andare il prima possibile al voto perché la federazione aveva bisogno di riprendere il percorso; questo impegno è stato rispettato", ha concluso.