Malagò: "Atleti diabetici siano come gli altri, io primo tifoso"

"La palla è nelle mani della comunità scientifica, io sono il primo tifoso di tutto questo. Che gli atleti diabetici siano equiparati agli altri è un'aspirazione legittima perché oggi gli è preclusa un'opportunità che dovrebbe essere prioritaria". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del CONI, durante la presentazione del libro 'Diabete a Cinque Cerchi, storia di Anna e Giulio, dei loro sogni, le loro sfide sportive e sociali' di Federico Serra e Fabio Mazzeo. "Credo che questo iter, com'è successo per l'ingresso in Costituzione dello sport, si sbloccherà - ha aggiunto -. Ci sono 16 milioni di tesserati nel nostro mondo, di Anna e Giulio ce ne sono e ce ne saranno tanti. Racconto sempre che il Coni ha fatto e sa fare e mi auguro continuerà a fare tante cose, ma una non la può fare: non legifera, non norma. Questo è compito del Parlamento, del Governo, e se c'è questa situazione che è andata in sofferenza dal 1932 allora vuol dire che qualcosa non quadra". Alla presentazione ha partecipato anche Luigi Mazzone, n.1 della Federscherma: "E' paradossale che per ottenere un diritto sia così difficile. Se non ci fossero stati Federico e Fabio, scrivendo questo libro e non solo, a urlare questa ingiustizia chissà dove saremmo ancora. C'è poco altro da aggiungere, siamo nel 2025 e la scienza ha fatto tantissimi passi avanti".