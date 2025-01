Malagò a Mattarella: "Grazie per sottolineare importanza sport"

"A nome delle atlete e degli atleti dello sport italiano rivolgo un caloroso e sentito ringraziamento al Presidente Mattarella che, con le sue parole nel discorso di fine anno, ha voluto ancora una volta sottolineare quanto lo sport, al pari di altri settori della società civile, sia importante per il Paese". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha voluto ringraziare il capo dello Stato Sergio Mattarella che nel discorso di fine anno ha parlato anche dei meriti dello sport. Malagò, poi, ha sottolineato ancora una volta come lo sport sia stato particolarmente importante "soprattutto in questo 2024 appena concluso che ha visto confermare a Parigi l'orgoglio dell'Italia Team attorno alla nostra bandiera e ai suoi valori. Grazie Presidente", ha concluso.