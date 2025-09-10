Tennis: Wta Guadalajara, Trevisan fuori al primo turno

Si conclude al primo turno l'esperienza di Martina Trevisan al Guadalajara Open Akron presented by Santander, il Wta 500 sul duro all'aperto in programma al Centro Panamericano de Tenis di Zapopan, in Messico, fino al 14 settembre (montepremi 1,064,510 di dollari). La giornata è stata ancora condizionata dalla pioggia. Interrotto il match tra Lucrezia Stefanini (148) e l'ex numero 3 del mondo Sloane Stephens (1051 Wta). La 27enne fiorentina ha vinto il primo set 6-4, ma è sotto 3-5 nel secondo. Trevisan, che ha raggiunto i quarti di finale nel 2023 (quando il torneo era un WTA 1000) e 2024 e firmato così il miglior risultato per un'italiana a Guadalajara, è stata sconfitta 62 63 dalla canadese Rebecca Marino, numero 121.