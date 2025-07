Basket, Venezia: Casarin lascia la Reyer

L'Umana Reyer Venezia comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Davide Casarin, che è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale in Serie A. "Una scelta condivisa, maturata dalla volontà di Davide di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, pur con la consapevolezza di quanto sia doloroso per lui separarsi dal Club che lo ha visto crescere e giocare con professionalità e dedizione sin dai suoi primi passi nel mondo del minibasket, fino a disputare 196 partite con la prima squadra", si legge sul sito del club. "Oggi è il momento in cui emozioni e sentimenti si accavallano a una velocità inimmaginabile. Le emozioni che vivo oggi sono fortissime, quelle che ho vissuto con questa maglia saranno sempre dentro di me. Voglio ringraziare la Società con la quale sono cresciuto non solo sportivamente, ma anche come persona. È un momento importante per me, un momento che segna un periodo della mia vita. È stato veramente qualcosa di speciale poter vestire i colori orogranata, colori che indosso fin da bambino, e aver potuto iniziare dal minibasket fino alla prima squadra Reyer è stato come realizzare un sogno che auguro a tutti i ragazzi del nostro settore giovanileInfine, l'ultimo ringraziamento va a ogni singola persona del Club e a tutte quelle che mi hanno sostenuto e mi sono state vicine anche nei momenti più difficili. Infine, l'ultimo ringraziamento va a ogni singola persona del Club e a tutte quelle che mi hanno sostenuto e mi sono state vicine anche nei momenti più difficili", ha dichiarato Casarin.