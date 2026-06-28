Lo spettacolo dell’edizione 2026 delle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi

Dopo che Paolo Brosio, affiancato brillantemente sul palco da Walter Santillo, ha ringraziato tutti i donors a salire per primo e a rompere il ghiaccio è stato Pago, da sempre amico delle Olimpiadi del cuore. Con lui una carrellata dei più grandi successi della musica italiana con il pubblico che ha cantato brani immortali. Pago è stato poi affiancato da Francesco Cicchella che oltre a essere imitatore e comico possiede una grande voce che gli ha permesso di vincere (come lo stesso Pago) anche ‘Tale e quale show’ su Rai1. Poi è stata la volta di un altro grandissimo della musica italiana: Mario Lavezzi. Con lui un suggestivo passo indietro nel tempo grazie ai brani che ha scritto e che ci fanno sempre sognare. Dai successi scritti per Lucio Battisti, Loredana Bertè, Ornella Vanoni fino ai brani di Lucio Dalla e di Fiorella Mannoia.