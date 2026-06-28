Lo spettacolo dell’edizione 2026 delle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi

Le Olimpiadi del Cuore edizione 2026 hanno chiuso alla grande con la seconda e conclusiva serata andata in scena sabato sera 27 giugno nel magnifico scenario dello stabilimento balneare Assunta di Forte dei Marmi. Tra i trecento presenti al galà - che hanno raccolto con entusiasmo l’appello di Paolo Brosio e della sua onlus - tanti personaggi del mondo dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport che hanno gustato le prelibatezze gastronomiche preparate dallo chef Alessandro Raùsa che ha cucinato le materie prime di altissima qualità fornite dalla Cooperative pescatori di Orbetello diretta da Pierluigi Piro, da Sandrino Romanelli fornitore nazionale di tartufi.
Pietanze accompagnate da vini di aziende leader come le Cantine Bottenago e Ferrari. Tutti i partecipanti hanno vissuto una calda e splendida serata in un clima che ricordava quello della Versilia ruggente. Elegante, raffinata, con tanta voglia di divertimento nel segno degli obiettivi solidali che hanno caratterizzato anche questa ventinovesima edizione delle Olimpiadi del cuore: il sostegno per la realizzazione del Primo soccorso della Pace a Medjugorje ormai in fase di ultimazione, il finanziamento di progetti a favore dell’Ospedale oncologico di Parma e del reparto di urgenza e pronto soccorso dell’Ospedale della Versilia. Tra una portata e l’altra, sulla sabbia nobile del Forte, è andato in scena anche uno spettacolo musicale di qualità grazie a interpreti che hanno aderito con entusiasmo alle finalità benefiche.
Dopo che Paolo Brosio, affiancato brillantemente sul palco da Walter Santillo, ha ringraziato tutti i donors a salire per primo e a rompere il ghiaccio è stato Pago, da sempre amico delle Olimpiadi del cuore. Con lui una carrellata dei più grandi successi della musica italiana con il pubblico che ha cantato brani immortali. Pago è stato poi affiancato da Francesco Cicchella che oltre a essere imitatore e comico possiede una grande voce che gli ha permesso di vincere (come lo stesso Pago) anche ‘Tale e quale show’ su Rai1. Poi è stata la volta di un altro grandissimo della musica italiana: Mario Lavezzi. Con lui un suggestivo passo indietro nel tempo grazie ai brani che ha scritto e che ci fanno sempre sognare. Dai successi scritti per Lucio Battisti, Loredana Bertè, Ornella Vanoni fino ai brani di Lucio Dalla e di Fiorella Mannoia.
Al termine dell’esibizione di Lavezzi un momento toccante e di grande intensità emotiva. Le Olimpiadi del Cuore hanno voluto omaggiare un grande amico che ci ha lasciato troppo presto. Quando sono apparse le immagini del grande Sandro Giacobbe la gente ha applaudito e si è commossa. Paolo Brosio e Walter Santillo hanno consegnato a Lavezzi una targa in memoria di Sandro, premio che sarà destinato alla vedova di Giacobbe, Marina Peroni, impossibilitata a essere presente alla serata. Poi è stata la volta delle premiazioni sportive perché le Olimpiadi del cuore uniscono nella solidarietà mondi differenti.
Sono state effettuate le premiazioni del Torneo di padel vinto dalla vincitrice del Roland Garros di doppio Mara Santangelo che in coppia con l’ex campione della Juventus e della Nazionale Nicola Legrottaglie ha battuto in finale l’altro grande calciatore azzurro e di molte squadre Nicola Amoruso che giocava insieme a Paolo Coppola. Nel tennis, sempre sui campi del Tc Italia, successo della coppia composta da Matteo Bernardi e del giovanissimo Pietro Legrottaglie (figlio di Nicola e grande promessa della racchetta) che hanno battuto in finale Niccolò Minardi e Niccolò Niccoli. Tra i personaggi del mondo del calcio presenti al galà anche Chicco Evani e Marco Borriello.
Molti di loro venerdì sono stati impegnati in una partita di calcio al centro sportivo Aliboni del Forte. La conclusione, ed è stato davvero un gran finale, è stata affidata ai Gemelli di Guidonia davvero travolgenti con la loro voce caratterizzata da una timbrica magica, artisti veri capaci di interpretare i medley di grandi autori imitati alla perfezione anche con tonalità impegnative. Davvero due grandi serate che archiviano questa edizione 2026 e il decennale in Versilia delle Olimpiadi del Cuore, rassegna che ha toccato in questi anni tutte le importanti location turistiche italiane sia estive che invernali.