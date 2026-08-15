Basket donne: Italia-Belgio 64-63 in amichevole

Buona prova dell'Italbasket donne nell'amichevole disputata a Kortrijk, in Belgio, contro le padrone di casa. Le azzurre si sono imposte 64-63 sulle bi-campionesse d'Europa nel primo test di avvicinamento al Mondiale in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Le ragazze di coach Capobianco hanno dominato il primo tempo (anche +22) e poi, nel finale, hanno resistito al ritorno della squadra di coach Mike Thibault. La migliore marcatrice Azzurra è stata Costanza Verona con 12 punti. Doppia cifra (10) anche per Vittoria Blasigh, all'esordio assoluto con la Nazionale Senior. Villa, Pasa, Spreafico, Keys, Cubaj il quintetto . Dall'esordiente Blasigh arrivano le due triple consecutive per il 18-12. Sul 30-12 l'Italia continua a spingere fino al 44-24 dell'intervallo lungo. Il Belgio rientra in campo con un'intensità difensiva superiore e risale a -11 punti nel terzo parziale che poi si chiude 41-55. Nell'ultimo quarto gioco da tre punti di Joris e poi tripla di Claessens per il 50-58. Con 2 minuti sul cronometro Ramette mette il canestro del -3. Verona prova a mantenere a distanza le Cats, le Azzurre alla fine la portano a casa grazie alla difesa, marchio di fabbrica di questa squadra e non da oggi. "Sono contento perché abbiamo giocato tre quarti e mezzo di altissimo livello. Poi, quando la partita è diventata davvero fisica e ogni azione è stata portata al limite, soprattutto per merito della loro difesa, abbiamo riscontrato maggiori difficoltà - spiega Capobianco - Non siamo ancora pronti per contesti in cui la pallacanestro si fa così dura al limite di ogni possesso. Le ragazze sono state brave a resistere. Ora dobbiamo essere capaci di capire che, quando la gara si fa più fisica e aumenta il contatto, serve muovere di più la palla". Soddisfatta Vittoria Blasigh: "Un'emozione incredibile per me, all'esordio in questa squadra in cui mi sento perfettamente a mio agio dal primo giorno di raduno - afferma - Primo tempo molto buono, poi siamo un po' calate ma siamo solo all'inizio del viaggio". (ANSA).