Livigno presenta “Circles, il viaggio dei Giochi”: uno spettacolo inedito firmato Kataklò

Sarà un’esperienza speciale, quella che vivranno gli spettatori di “Circles, il viaggio dei Giochi”, inedita opera teatrale che verrà portata in scena a Livigno dal 5 al 7 febbraio, per dare il via al count-down ufficiale verso le Olimpiadi di casa del 2026. Uno spettacolo costruito apposta per celebrare lo spirito a Cinque Cerchi, valorizzando anche le caratteristiche uniche di una località come Livigno, da sempre legata alle discipline del freestyle e dello snowboard, le stesse che assegneranno i titoli Olimpici proprio nel Piccolo Tibet.



In un contesto fiabesco, immerso nella natura, e in una location esclusiva, l’Alpine Sky Theater, struttura realizzata ad hoc per l’occasione nella zona dello snowfarm, la compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre porterà in scena un grande racconto corale che attraversa la storia dello sport invernale e della montagna. Grande protagonista della scena internazionale, il gruppo guidato dal genio creativo di Giulia Staccioli, ex atleta olimpica e da trent’anni a capo di Kataklò, è forte di importanti esperienze a Cinque Cerchi, da Torino 2006 a Parigi 2024, dove ha messo la propria arte al servizio della narrativa sportiva.



“Circles, il viaggio dei Giochi”, che rientra nel progetto Cultural Olympiad, le Olimpiadi della cultura, nasce dall’intuizione di Jacopo Pozzi, autore e voce narrante, e di Giulia per offrire al pubblico un coinvolgente tuffo nella storia dell’olimpismo e dei suoi valori, nonché della vita in montagna e delle sue unicità. L’opera, di circa 75 minuti, si divide in cinque “quadri”, che accompagneranno lo spettatore in un percorso completo: dalla scoperta dello sport come elemento di gioco alla nascita dei Giochi moderni, dalle unicità della vita in montagna alle Olimpiadi a Livigno.